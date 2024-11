Quase 70 mil pessoas vivem nas áreas consideradas favelas no Acre, aponta IBGE

O Censo 2022: favelas e comunidades urbanas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi divulgado na última sexta-feira (8) e mostra que o Acre conta com 79 áreas consideradas em situação de favela ou de comunidade urbana.

A pesquisa disse ainda que 59,5% das comunidades compõem a área urbana de Rio Branco, capital acreana. O restante, 40,5% das comunidades estão fora da concentração urbana da capital. Com relação ao quantitativo populacional, são 68.736 mil acreanos residem nessas áreas.

Em 2022, São Paulo apresentava 3.123 favelas e comunidades urbanas, sendo o estado da Federação com o maior número desses recortes territoriais no Brasil, representando 25,3% do total. O Rio de Janeiro foi o segundo estado no ranking, com 1.724 favelas e comunidades urbanas em seu território, significando 14,0% do total.

Pernambuco, por sua vez, possuía 849 favelas e comunidades urbanas, representando 6,9% do total. O número de favelas e comunidades urbanas, segundo as unidades da federação, apresentou um padrão de decréscimo de aproximadamente 50% de São Paulo para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para Pernambuco.