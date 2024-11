Ramon Dino diz que quer virar rapper e revela planos de projetos sociais em escolas do Acre

O fisiculturista acreano, Ramon Dino, revelou em entrevista à CNN Brasil, na última segunda-feira (11), que pretende construir projetos sociais para estudantes e pessoas em situação de rua no Acre.

“A gente quer se sentir pronto para fazer o negócio. Fazer um negócio certo, que dure de verdade. Dentro e fora do fisiculturismo. Projetos sociais, tentar trazer o pessoal de fora do meio, que não entende, para dentro disso [fisiculturismo]. Levar para as escolas, projetos sociais para tirar pessoas da rua, dar ensinamentos sobre isso [fisiculturismo] para ver se dá uma luz a essas pessoas. Algo desse tipo”, revelou o campeão do Mr. Olympia 2024.