Rodrigo Aiache reúne jovens advogados em evento nesta quinta

Aos gritos de “OAB pra frente, com Rodrigo presidente”, a Jovem Advocacia recebeu os candidatos da Chapa 7, no início da noite de quinta-feira, 07, no Hotel Concept. Quase 300 colegas estavam no evento que contou com testemunhos sobre a importância da reeleição de Rodrigo Aiache para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

A candidata a copresidente, Thaís Moura, lembrou que apenas a atual gestão conquistou espaços capazes de proporcionar o exercício pleno da profissão, sem ter a preocupação de não possuir recursos para abrir um escritório, pois a instituição disponibilizou espaços apropriados nos últimos dois anos.

“Quero dizer que em 2015, quando iniciei, não tinha apoio. Iniciei na carreira apenas com uma mesa e uma cadeira, mas, hoje, temos o orgulho de dizer que a nossa Ordem disponibiliza salas e espaços para ajudar aquele que mais precisa de estrutura, aquele que está iniciando na carreira e que não possui clientes e nem condições financeiras para abrir um escritório. Por isso, Rodrigo presidente de novo”, afirmou Thaís, aplaudida pela Jovem Advocacia.

Emocionado, Marcos Vinícius, ex-presidente da Seccional acreana e candidato a conselheiro federal, pediu desculpas a Rodrigo Aiache por não ter prestado apoio a ele na campanha de 2021, e afirmou que a luta da Chapa 7 é a batalha do bem contra o mal.

“A nossa vitória vai ser histórica, e no dia 22 de novembro será nosso grito de liberdade! Vamos superar os ataques, vamos superar as injustiças e mostrar que a Ordem deve defender a advogada e o advogado”, afirmou Marcos Vinícius.

Emocionado pelas palavras de ordem, o presidente Rodrigo Aiache agradeceu o apoio de todos e pediu forçar e união para superar os ataques de opositores que tentam politizar o debate.

“Vamos superar todas as adversidades apenas com a união. Não se pode permitir que um pequeno grupo tente dividir os colegas, porque a defesa da classe depende da luta pelo bem comum”, finalizou o representante da Chapa 7.