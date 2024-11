Segurança do Acre encerra especialização de agentes e reforça compromisso com qualificação dos servidores

Ocorreu nesta terça-feira (12), em Rio Branco, o encerramento dos cursos Master in Business Administration (MBA) Executivo em Estratégia de Mercado e Empreendedorismo e Gestão e Governança de Segurança Pública.

As duas pós-graduações foram voltadas para capacitar policiais e agentes das Forças de Segurança Pública do Acre, que devem ir para a reserva nos próximos dois anos.

Além de autoridades locais, com a presença do governador Gladson Cameli, o evento contou com a participação da diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), Camila Pintarelli.



Com investimento de R$ 2,18 milhões, provenientes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), o curso conta com ferramentas teóricas e manejo experimental adequados às boas práticas de mercado e empreendedorismo, necessários para o despertar de uma nova vida funcional no âmbito da reserva.

A medida também promove a valorização e o desenvolvimento de competências de gestão de negócios aos servidores públicos das forças de segurança estaduais, por meio da assimilação de novos conhecimentos.

Cameli reforçou que “sempre é uma satisfação” participar das atividades do Sistema de Segurança Pública do Estado, principalmente no que diz respeito à valorização profissional e capacitação dos policiais e agentes das forças que atuam para garantir a segurança social e oferecer dignidade e qualidade de vida à população.

A união entre os governos estadual e federal também foi lembrada pelo chefe do Executivo, que fez questão de diretamente agradecer ao presidente Lula pelos incentivos e investimentos ao Acre, que impactam na qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, no desenvolvimento do estado.

Qualificação reduz índices de violência

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, informou que, de 2019 a 2023, foram captados do FNSP aproximadamente R$ 192 milhões em recursos.

“Desse total, executamos 66% e temos o saldo de 33%, que já estão encaminhados em planos de ação que devem ser executados ao longo dos anos. Esses investimentos são muito significativos e impactam diretamente na redução de crimes, principalmente de mortes violentas intencionais, em que tivemos uma redução de 18% no estado e 25% na capital”, afirmou.

Camila Pintarelli enfatizou que a capacitação dos profissionais reflete em resultados na população, uma vez que coloca em cargos de importância profissionais mais preparados.

Uma capacitação que, segundo ela, é ampla e traz para perto todos que trabalham na Segurança Pública. Na ocasião também foi anunciado o início do Curso Integrado de Segurança Pública voltado para agentes femininas.