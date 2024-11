‘Sob as Águas do Sena 2’ está em desenvolvimento na Netflix

Com seu final pós-apocalíptico, o filme francês sobre tubarões “Sob as Águas do Sena” não necessariamente se presta — narrativamente falando — a uma sequência. Mas depois de marcar o melhor lançamento para um filme em língua não inglesa na Netflix com mais de 102,3 milhões de visualizações, o cineasta Xavier Gens está planejando uma nova aventura subaquática, confirmou a Variety.

Os principais membros do elenco — aqueles que não foram engolidos por tubarões — retornarão, incluindo a atriz indicada ao Oscar por “O Artista”, Bérénice Bejo, que estrela como uma ativista enlutada ao lado de Nassim Lyes (“Mayhem!”) como um policial.

Em uma entrevista recente ao La Tribune, Bejo afirmou que a sequência começará a ser filmada em setembro de 2025. Embora fontes próximas à produção tenham confirmado à Variety que o projeto está de fato em desenvolvimento, ele ainda está nos estágios iniciais e as filmagens podem começar só em 2026.