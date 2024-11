Técnico de enfermagem é morto com flechada em território Yanomami

O técnico de enfermagem Vilson Souza, de 27 anos, morreu após ser atingido por uma flecha que teria sido disparada por um agente de saúde indígena na Aldeia Maraxiú, território Yanomami em Roraima, no último sábado (9).

O profissional atuava na Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da aldeia, apoiando ações que garantem o acesso à saúde aos indígenas da região.

Segundo a Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), o Ministério da Saúde solicitou o desligamento do agente suspeito de ter provocado a morte de Vilson. Ele trabalhava na mesma unidade de saúde que o técnico de enfermagem.

A pasta também recomendou a retirada da equipe que atuava no território. O caso é acompanhado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Em nota, o Ministério da Saúde prestou solidariedade à família da vítima e afirmou que colabora com as investigações. Uma equipe de profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami também presta apoio aos familiares de Vilson.

A CNN procurou a Polícia Civil de Roraima para um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.