Torcedores fazem festa no Aeroporto de Rio Branco para receber representantes sub-20 do Flamengo

Torcedores do Flamengo lotaram o aeroporto internacional de Rio Branco neste sábado (23), em espera do time sub-20 que jogará contra o Santa Cruz do Acre no amistoso no domingo (24).

A partida é realizada em comemoração a reinauguração do Estádio Arena da Floresta, e chamou a atenção dos apaixonados do rubro-negro da capital acreana, que se preparam desde cedo para a recepção dos atletas.

Colorindo o espaço de preto e vermelho, com bandeiras, tambor e muita música, os torcedores aguardam ansiosamente este momento que deve marcar a história do futebol acreano.

Um ônibus da delegação já aguarda o time. O amistoso contra as equipes está programado para iniciar às 17h, mas segundo o governo do Acre, os portões já estarão abertos para recepcionar o público a partir das 14h.