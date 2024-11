UB quer continuar com a Secretaria de Saúde e deve indicar Raimundo Castro como novo gestor

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (13), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou a exoneração do médico Eliatian Nogueira do cargo de secretário municipal de Saúde.

Dr. Nogueira era uma indicação do União Brasil, partido do secretário de Estado de Relações Federativas, Fábio Rueda.

No mesmo decreto, Bocalom nomeou o secretário de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago como substituto.

Contudo, o União Brasil parece não querer abrir mão da indicação do novo secretário. Durante sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira, o vereador Ismael Machado, disse que não esperava a exoneração de Nogueira e indicou que o novo secretário seja o vereador Raimundo Castro, membro do partido e médico de formação. Castro não conseguiu se reeleger nas eleições deste ano.

“Fui surpreendido com a exoneração do secretário que inclusive é uma indicação do União Brasil, então aproveito para indicar um vereador que é médico, Raimundo Castro. Fica aqui a indicação dos vereadores do União Brasil ao prefeito Tião Bocalom que terá essa oportunidade de assertivamente colocar uma pessoa que conhece do trato da população de Rio Branco, da gestão pública e da área médica, além de ser também do União Brasil”, disse o vereador.

Há a expectativa de que a ex-secretária Sheila Andrade, também derrotada nas urnas, pelo PL, retorne ao cargo, o que causaria um possível racha entre o União Brasil e o partido de Bocalom.