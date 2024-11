Vídeo: Exército tem festa com narguilé, Red Label e pagode em batalhão

O Exército Brasileiro abriu sindicância para investigar a realização de uma festa com pagode, cerveja, Red Label e narguilé dentro de um batalhão no Rio de Janeiro. Um vídeo mostra cenas da confraternização.

O pagode aconteceu nas dependências do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista (27 BI/PQDT), localizado em Vila Militar em Bento Ribeiro, no Rio. No vídeo, enquanto alguns soldados fumam narguilé deixado em uma mesa, outros participam do pagode instalado embaixo de uma tenda verde-oliva.

De acordo com o Comando Militar do Leste, a festa foi realizada a partir de uma arrecadação de dinheiro feita pelos integrantes do batalhão, sem utilização de recursos públicos. O Exército também alega não haver indícios da presença de substâncias ilícitas na confraternização.

O Exército informou que estão sendo tomadas medidas administrativas para identificar os responsáveis pela festa e que serão adotadas as sanções disciplinares cabíveis. Leia abaixo a íntegra do comunicado:

“A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informa que, com a devida tempestividade, foram adotadas as medidas administrativas necessárias para: esclarecer os fatos ocorridos em Organização Militar de sua linha de subordinação, apontados no vídeo; identificar os envolvidos; e atribuir responsabilidades. De imediato, é possível destacar que a referida ‘confraternização’ foi realizada mediante a cotização dos militares participantes, sem a utilização de recursos públicos, e que, até o momento, não há indícios de ter havido a presença de substâncias ilícitas no interior do respectivo aquartelamento na oportunidade em tela.