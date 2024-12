2ª Corrida do Ifac acontece no dia 15 de dezembro em Rio Branco

O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza, no dia 15 de dezembro (domingo), a 2ª Corrida do Ifac. O evento, que terá início às 4h30, em frente à sede da Reitoria do Ifac (Via Chico Mendes), é realizado em parceria com o grupo de corrida Longão Elite. Para participar é necessário realizar inscrição online, além de doar 01kg de alimento não perecível e 02 brinquedos.

Clique aqui e se inscreva

As inscrições para docentes e técnicos administrativos do Ifac começaram nesta segunda-feira (02.12). Para a comunidade em geral, as inscrições serão abertas no dia 04 de dezembro (quinta-feira), a partir das 14h, conforme programação do grupo Longão Elite.

Nesta edição, as inscrições serão para percursos de 3km a 15km. Os brinquedos arrecadados serão doados para a creche municipal Bem-Te-Vi e para o Hospital de Câncer. Já os alimentos serão destinados para instituições filantrópicas indicadas pelo grupo Longão Elite.

Acesse o grupo de WhatsApp Longão Elite para saber mais informações sobre as inscrições



Todos os inscritos receberão medalha e poderão participar do sorteio de brindes que será realizado durante o evento.

Conforme explica a pró-reitora de Extensão do Ifac, Luana Melo, a confirmação da inscrição na 2ª Corrida do Ifac será feita a partir da entrega dos alimentos e brinquedos. “Junto com o Longão Elite temos feito um trabalho solidário e as pessoas que tiverem interesse em fazer doações, mesmo sem correr ou caminhar, as receberemos com muito carinho”.

Confira abaixo, os dias e horários para entrega das doações:

Servidores do Ifac

Data de entrega: 06 de dezembro

Endereço de entrega: Sede da Reitoria (Diretoria de Articulação com a Sociedade – Proex)

Horários para entrega: 08h às 12h e 13h às 17h

Comunidade geral

Data de entrega: 06 e 07 de dezembro

Endereço de entrega: Loja Di Paula (Centro) e Honde Serras (Conjunto Tangará)

Horários para entrega: 08h às 18h (sexta-feira e sábado) – Loja Di Paula

07h às 12h e 14h às 17h (sexta-feira) e 08h às 14h (sábado) – Honde Serras.