Acidente entre três veículos deixa 38 mortos

Um acidente envolvendo três veículos deixou 38 mortos na madrugada deste sábado (21), na altura do KM 285 da BR-116, em Lajinha, distrito de Teófilo Otoni. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu um ônibus, um carro e uma carreta que transportava uma pedra de granito.

Vídeos gravados por pessoas que passaram pela rodovia momentos após o acidente mostram os veículos em chamas.

De acordo com a prefeitura, treze feridos foram levados para dois hospitais e a uma upa de Teófilo Otoni. As três pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas.

Inicialmente, segundo informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, o pneu do ônibus havia estourado e o motorista perdeu o controle da direção, batendo contra uma carreta. Um carro que vinha atrás também colidiu com o ônibus. Com a colisão, o ônibus pegou fogo.

Já de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito de soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário. Logo após o impacto da pedra com o ônibus ocorreu um grande incêndio. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente.

O ônibus da empresa EMTRAM saiu de São Paulo na sexta-feira (20), por volta das 7h do terminal rodoviário Tietê, e tinha como destino Vitória da Conquista (BA), um trajeto de aproximadamente 1,5 mil km.