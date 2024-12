Um acidente de trânsito deixou duas mulheres feridas na madrugada deste sábado (14), na BR-364, em Rio Branco, após a região do Polo Moveleiro. As vítimas, identificadas como Ana Paula Albuquerque da Silva, de 24 anos, e Mariana Lícia Carneiro de Oliveira, de 37 anos, foram socorridas e estão em estado estável.

Segundo testemunhas, o veículo Hyundai HB20, de cor branca, trafegava em alta velocidade no sentido Conjunto Universitário–Vila Custódio Freire quando a motorista perdeu o controle da direção. O carro caiu em uma valeta de escoamento, invadiu a pista contrária e capotou.

Com o impacto, Mariana Lícia sofreu uma fratura no fêmur da perna direita, enquanto Ana Paula teve fraturas no braço e no punho esquerdo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas do automóvel, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros. Uma ambulância de suporte avançado foi utilizada para o encaminhamento ao pronto-socorro de Rio Branco.

Apesar do acidente, as vítimas foram levadas ao hospital em condição de saúde estável. Policiais do Batalhão de Trânsito e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolaram a área para a realização da perícia. Após os trabalhos, o veículo foi removido por um guincho.

Ainda segundo as autoridades, foi constatado que ambas as mulheres estavam sob efeito de álcool no momento do acidente.