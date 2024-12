Adolescentes do programa Defensores do Futuro realizam visita à Defensoria Pública do Acre

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) recebeu, nesta terça-feira, 17, os bolsistas do projeto Cidadania em Ação, integrante do programa Defensores do Futuro, para uma visita institucional que marcou o encerramento das atividades de 2024. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e com financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proporcionou aos jovens uma experiência prática e imersiva no funcionamento da Defensoria Pública.

Durante a visita à sede da DPE/AC, o coordenador de Cidadania e responsável pelos programas sociais, defensor público Celso Araújo, guiou os bolsistas pelos principais setores, como atendimento ao público, Ouvidoria-Geral e áreas especializadas, incluindo Vara de Família e Consumidor. Ao longo do percurso, Celso destacou que a Defensoria Pública não é apenas um órgão de assistência jurídica, mas também um espaço de educação e transformação social. Ele afirmou que projetos como o Cidadania em Ação são fundamentais para aproximar os jovens da realidade dos direitos e deveres, promovendo o protagonismo juvenil e a cidadania dentro das comunidades.

Na sequência, a defensora pública-geral, Simone Santiago, reforçou o papel transformador da educação como principal ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Segundo ela, o projeto evidencia o compromisso da Defensoria Pública em aproximar a instituição da juventude acreana. “O conhecimento é libertador. Acredito que essa experiência marcará suas vidas, mostrando que, com educação e determinação, vocês podem alcançar grandes realizações.”

A subdefensora-geral, Juliana Marques, dirigiu sua fala especialmente às meninas presentes no grupo, destacando o protagonismo feminino e a importância de persistirem em seus objetivos. Para Juliana, todas têm potencial para conquistar os espaços que desejarem. “Não desistam de seus sonhos. Vocês têm capacidade e força para ocupar qualquer lugar que quiserem. Acreditem no potencial que existe dentro de cada uma de vocês”, afirmou.

Após a visita à sede, os bolsistas seguiram para a unidade Jardim de Alah, onde foram recebidos pelo servidor Tony Lobo, que guiou a apresentação dos serviços oferecidos no local. Durante o encontro, a corregedora-geral, defensora pública Roberta de Paula Caminha Melo, ressaltou a criação do programa Defensores do Futuro em 2017. Para Roberta, a iniciativa é um compromisso da Defensoria Pública com a juventude e com a transformação social. Segundo ela, é por meio da educação que se combate a desigualdade, permitindo que portas se abram para um futuro melhor.

A defensora pública aposentada Maria Miriam Bezerra Nogueira de Queiroz compartilhou sua trajetória de vida, destacando a importância do acolhimento e da orientação para os jovens. Ela disse que sua experiência com projetos sociais, mesmo após a aposentadoria, a fortalece e a incentiva a continuar ajudando. “Servir ao próximo é a maior forma de servir a Deus. Acredito que estamos plantando sementes que, no futuro, trarão frutos para uma sociedade melhor.”

A mediadora Simone Nascimento emocionou os presentes ao relatar como sua trajetória foi marcada por um projeto semelhante na juventude. Segundo ela, o Cidadania em Ação é um divisor de águas na vida dos jovens participantes, pois promove aprendizado, desenvolvimento e a conscientização sobre direitos e deveres. Simone afirmou ainda que projetos como esse a inspiraram desde a adolescência e contribuíram para sua atuação profissional voltada à liderança e ao desenvolvimento humano. “Para mim, participar desse projeto é reviver o passado e contribuir para transformar o futuro da sociedade do Acre”.

O bolsista Nahum Freitas também relatou o impacto positivo do programa em sua vida. Ele contou que, inicialmente, sentia vergonha de falar em público, mas, ao longo das palestras e atividades, desenvolveu habilidades de comunicação e confiança. Nahum destacou que o projeto também trouxe mudanças em sua casa, ao ajudar sua mãe a sair de um quadro depressivo. “Minha mãe tem câncer de mama e, ao ver meu esforço e envolvimento, sentiu orgulho e ânimo novamente. O programa não mudou só a minha vida, mas a dela também”.

A visita contou com a presença da equipe organizadora formada pela coordenadora Rosiane Lima, o assessor jurídico João Paulo Santos, a psicóloga Irteni Nunes, o estagiário Danilo Galvão, a mediadora Simone Nascimento e a representante da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Maria Betânia Freitas.

Ao longo do projeto, os bolsistas participaram de uma formação de 32 horas, abordando temas como direitos fundamentais, cidadania digital, mediação de conflitos e responsabilidade social. O encerramento foi marcado pela entrega simbólica de certificados e uma confraternização entre os participantes e a equipe organizadora.