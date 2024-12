Adrian e Brunno vencem paraibanos e fecham 3ª etapa na 9ª colocação

Adrian e Brunno venceram Hélder e Thierry, da Paraíba, por 2 sets a 1, com parciais de 18×21, 21×12 e 15×13 neste domingo, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e fecharam a 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-19 na 9ª colocação.

“Conseguimos manter o último resultado, mas poderíamos ter conquistado uma classificação melhor. A dupla jogou em alguns momentos muito abaixo, errou bastante e isso precisa melhorar para a próxima temporada”, comentou o técnico Cláudio Maia.

Despedida da temporada

Adrian e Brunno devem fechar a temporada de 2024 no Open de Vôlei de Praia promovido pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE). A competição será realizada na sexta, 20, no Park Ipê.