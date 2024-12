Atacante campeão do mundo com a Inglaterra em 1966 morre aos 88 anos

Morreu, nessa sexta-feira (20/12), o atacante campeão do mundo com a Inglaterra, George Eastham. O ex-jogador tinha 88 anos e teve a morte informada pelo Stoke City, clube onde se tornou ídolo.

Eastham teve passagens por clubes tradiocionais da Inglaterra, como Arsenal e Newcastle. No Stoke City, o ex-atacante se tornou ídolo ao marcar o gol da vitória por 2 x 1 na final da Copa da Liga Inglesa de 1972, contra o Chelsea. Este foi o primeiro grande título de expressão do time.

Na seleção inglesa, o ex-jogador foi parte da equipe que venceu a Copa do Mundo de 1966, único título Mundial da Inglaterra. Eastham foi reserva na grande decisão contra a Alemanha.

Além da história construída dentro das quatro linhas, o ex-jogador ficou conhecido pela sua luta contra termos contratuais de atletas na época. Eastham foi um dos responsáveis pela reforma no sistema de transferências de jogadores no futebol britânico a partir de 1963.

Ao fim da sua carreira como jogador, George Eastham teve breve passagem como técnico do Stoke City. Após um ano no clube onde se tornou ídolo, o ex-jogador se mudou para a África do Sul, onde foi treinador de times infantis.