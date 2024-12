Ayres Rocha diverte a web com dança de discoteca no Natal da Praça da Revolução

A magia do Natal tomou conta da Praça da Revolução, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (9), mas quem brilhou mesmo foi Ayres Rocha, jornalista aposentado e renomado na capital, que dançou ao som de música de discoteca em meio à decoração temática.

O evento, que marcou a inauguração das luzes de Natal no último sábado (7), tem encantado famílias e visitantes com uma árvore de 22 metros, neve artificial e muita música. Entre tantos momentos especiais, Ayres se destacou ao transformar o espaço em sua pista de dança particular, arrancando risadas de seus internautas.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram o jornalista esbanjando animação, o que rapidamente divertiu internautas, que comentaram com entusiasmo e bom humor. “Que energia boa!”, disse um usuário. Outro: “Depois de você, é você de novo, meu querido amigo!”, escreveu um internauta, traduzindo o carinho e a admiração pelo jornalista que, com sua espontaneidade, inspira sorrisos e boas vibrações.

A temática deste ano, “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”, busca trazer alegria e união para a população. Ayres, com sua espontaneidade e carisma, capturou exatamente esse espírito, inspirando todos a celebrarem a vida com leveza e diversão.

Veja o vídeo: