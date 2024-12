Bocalom declara apoio a Joabe para presidência da Câmara e acredita em consenso entre PP, PL e UB

Durante diplomação do Tribunal Regional Eleitoral, realizada no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), na tarde desta terça-feira (17), o prefeito Tião Bocalom falou sobre a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

O prefeito reeleito declarou que Joabe Lira (União Brasil) é o seu candidato ao cargo. Atualmente, o vereador eleito chefia a Secretaria Municipal de Cuidados da Cidade.

“O Joabe Lira é o meu candidato”, afirmou o prefeito.

Bocalom acredita ainda que o Progressistas e o União Brasil (PL) vão se unir para apoiar Lira, mesmo o primeiro partido afirmando que vai decidir se Elzinha Mendonça ou Samir Bestene vai entrar na disputa pela sigla.

“Já estamos num consenso. Não tenho dúvida nenhuma. Vai dar tudo certo”, finalizou.