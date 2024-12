Bocalom é reeleito presidente da Amac e terá Zequinha Lima como vice; mandato vai até 2028

O chefe do Executivo Municipal de Rio Branco, Tião Bocalom, foi reeleito presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), durante a segunda assembleia ordinária dos prefeitos, realizada nesta quinta-feira (19).

Bocalom está seguindo para o seu segundo mandato. Em sua primeira eleição, ele assumiu o posto em janeiro de 2021, e tinha como vice a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

Agora durante seu segundo mandato Tião Bocalom terá como vice o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Os dois conduzirão a Amac de 2025 a 2028.

A assembleia contou com a presença do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do senador Alan Rick, e da deputada federal Antônia Lúcia.