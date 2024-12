Bocalom inaugura novas adutoras que vão oferecer abastecimento 24 horas em bairros de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou na manhã desta quarta-feira (17) o pacote de melhorias no abastecimento de água de toda a regional do Calafate.

O investimento gira em torno de R$500 mil e contempla instalação de bombas e adutoras, que devem reduzir os problemas de interrupção no abastecimento da população.

De acordo com o presidente do Serviço de Água e Esgoto, Enoque Pereira, as localidades do Calafate onde a água chegava com grandes intervalos, deverá receber de maneira intercalada, um dia sim e o outro não.

Já nos locais onde o serviço vinha de maneira intercalada ou, mesmo que diariamente, em horários específicos, terão abastecimento 24 horas.

Leonardo é um dos moradores beneficiados pela revitalização no sistema de abastecimento de água, e falou sobre as melhorias que já observa em sua residência.

“Aqui era não só a água como infraestrutura geral. Foi melhorado muito já está quase 100%. Onde eu moro, no Polo Geraldo Mesquita, que eu sou presidente, a água só ia até algumas casas e até uma certa hora do dia conseguiram dar uma arrumada, foi trocado as bombas, a água está chegando em cima das caixas d’água sem bomba. Graças a Deus, isso é uma vitória para a nossa comunidade, para o nosso bairro”, disse o representante da comunidade.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom esteve presente no evento e disse que Rio Branco terá água 24 horas.

“É isso que a gente está fazendo, já tem área aqui na região do Calafate com água 24 horas, que esse é o objetivo nosso ao longo do tempo. Agora ninguém consegue consertar um negócio de mais de 30 anos, com problemas seríssimos, sem investimentos. Sem comprar bomba nova. Então, devagar a gente está fazendo investimentos, principalmente com recurso próprio, porque a grande maioria é de recurso próprio, mas a gente vai vencer essa batalha. O povo de Rio Branco vai ter água 24 horas, é uma questão de tempo”, prometeu o prefeito.