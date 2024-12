Bocalom inaugura adutora para melhorar fornecimento de água potável em Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (PL) inaugura, nesta quarta-feira (18), obras de melhoria no sistema da captação e fornecimento de água potável do Bairro Calafate. O Calafate é, uma regional da cidade que se divide em outros logradouros como o Novo Calafate, Laélia Alcântara e Ilson Ribeiro, onde vive um contingente populacional estimado em mais de 50 mil pessoas.

As obras no local foram executadas pelo Saerb (Serviço de Abastecimento de Águas e Esgotos de Rio Branco).

De acordo com a assessoria da Prefeitura, a obra custou mais de R$ 500 mil. Os investimentos foram em instalações de bombas e adutoras, o que vai garantir maior eficiência no fornecimento de água e o que permitiria a redução de interrupção no fornecimento.

A solenidade de inauguração começa a partir das 9 horas da manhã, na Praça São Miguel, no centro do Calafate. A a solenidade contará com a participação de autoridades e representantes da comunidade.