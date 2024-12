Campeão da Libertadores, Botafogo faz desfile em meio à multidão de alvinegros

O Rio de Janeiro enlouqueceu! Com dezenas de milhares de torcedores do Botafogo, os jogadores campeões da Libertadores-2024 iniciaram o desfile em carro aberto na Enseada de Botafogo, Zona Sul, do Rio de Janeiro, por volta das 18h30 deste domingo (1/12), já com o dia escurecendo.

O ônibus da delegação que trouxe os atletas do aeroporto do Galeão demorou mais do que o esperado para chegar à sede do Mourisco Mar, por conta do grande número de torcedores botafoguenses por toda a parte, desde a saída da Ilha do Governador.

O desfile seguiu desde a sede do Mourisco até a Praça Nicarágua, pelo Aterro do Flamengo. Os jogadores e comissão técnica subiram em dois caminhões, com muitos gritos de guerra e provocações ao Atlético-MG, derrotado na final no Mâs Monumental, em Buenos Aires, por 3 a 1.