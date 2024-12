Carlinhos Maia é denunciado ao MPF por transfobia contra Liniker

Carlinhos Maia trocou o pronome de tratamento à Liniker e fez piada com a cantora durante um stories publicado no Instagram. Ele foi detonado pelos seguidores e se pronunciou sobre o caso, mas pode ter problemas com a Justiça por conta da “brincadeira”.

Isso porque o influencer foi denunciado ao Ministério Público por transfobia contra a artista. A queixa foi feita por dois órgãos de defesa da comunidade LGBTQIA+ do Nordeste. O caso está com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). A informação foi compartilhada por Gabriel Vaquer, colunista do F5.

Entenda

Carlinhos Mais está na Lapônia, na Escandinávia, e aproveitou para colocar uma música de Liniker. Entretanto, ao falar sobre a cantora, ele acabou fazendo piada com o pronome utilizado para se referir a ela e revoltou os fãs.

“Vou anunciar a música, porra! Você foi no show dele. Dela, delu, dolu, de Liniker. Você foi no show de Liniker. Dele! Mas ele cantou como dela, com Priscila Senna, do Recife. Vou cantar a música. Oxi, eu sou fã. Pera aí, porra, o que importa é a música”, disse.

Após a repercussão do caso, ele se defendeu e explicou que coloca as músicas da Liniker há anos em seu Instagram. “Ontem, eu estava completamente embriagado. Eu tento estudar, mas sempre me atrapalho, sempre surge uma sigla nova. É o mundo falando mal de mim”, afirmou.

Por fim, ele mandou um recado ácido para a comunidade LGBTQIA+. “Fica aqui não uma desculpa, por que não quero pedir desculpa, mas a Liniker é ela. Fica esse carinho aqui nela, vou continuar ouvindo, e a comunidade vá para a puta que pariu, não preciso de vocês para nada”, encerrou.