Com vagas para o Acre, prova dos Correios ocorre neste domingo

Serão aplicadas neste domingo (15) as provas do concurso dos Correios, com 3.511 vagas (3.099 para Ensino Médio e 412 de nível Superior) disputadas por mais de 1,6 milhão de inscritos.

Do total, apenas oito oportunidades estarão disponíveis para o Acre. segundo o lançamento do certame, serão cinco vagas para nível superior e três para nível médio, sendo essas para a função de carteiro. Todas as vagas são destinadas à capital Rio Branco.

A realização ocorre após 13 anos sem que o Correios faça um concurso nacional, o que vem deixando muitas expectativas entre os participantes.

As provas, que serão aplicadas em 306 cidades do país, começam às 13h (no horário de Brasília). Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 12h45min.

Como é a prova dos Correios?

Carteiro — Ensino Médio

Terá duração de quatro horase inclui 50 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas. As perguntas serão de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Analista — Nível Superior

Também com duração de quatro horas, a prova para os cargos de Ensino Superior exigem, além de 50 questões de múltipla escolha, uma redação de 20 a 30 linhas.