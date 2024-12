Concurso dos Correios: confira os gabaritos das provas

Nesta domingo, 15, pouco mais de 1 milhão de candidatos realizaram as provas para o concurso dos Correios. Houve o comparecimento de pouco mais de 59,85%, dos quase 1,7 milhão de inscritos.

Veja abaixo como acessar o gabarito:

Entre no site do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ( neste link );

); Clique em Gabaritos Preliminares/Cadernos de Questões;

Para fazer o login basta inserir o CPF e a senha cadastrada.

O período para correção de dados cadastrais no site do IBFC ocorre entre às 10h do dia 16 de dezembro e 17h de 18 de dezembro. O resultado final ainda não tem data para ser divulgado.

Vagas

Os Correios oferecem 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio e 412 para nível superior, com reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Salários e benefícios

As oportunidades de nível médio são para o cargo de agente de Correios – carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. Há vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00, o que resulta em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4 mil.

Para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A remuneração total é de cerca de R$ 8,5 mil, isso ao considerar o vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400,00.

As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302,00.

Em todos os casos, a empresa oferece possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.