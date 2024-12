Concurso ICMBio: saiba como serão as provas; 350 vagas

O edital do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) foi publicado na última segunda-feira (9/12), e uma dúvida comum é sobre como serão as etapas e provas do certame!

O certame oferta 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental. O salário inicial é de R$ 8.817,72.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, no período entre 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, nos valores seguintes:

Analista Administrativo: R$93,00

Analista Ambiental: R$99,00

As provas serão aplicadas nas 27 capitais das Unidades Federativas, no dia 23 de fevereiro de 2025.

Confira, a seguir, como serão as provas do concurso ICMBio e inicie sua preparação para esta ótima oportunidade!

Como serão as provas do concurso ICMBio?

De acordo com o edital, os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Administrativo terão a duração de 4 horas e 30 minutos, já as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Ambiental terão a duração de 4 horas. As avaliações serão aplicadas nas 27 capitais das Unidades Federativas, no dia 23 de fevereiro de 2025.

Prova objetiva

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos para o cargo de Analista Administrativo e 100,00 pontos para o cargo de Analista Ambiental.

Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

Confira, abaixo, a estrutura das provas:

Analista Administrativo

Analista Ambiental

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato ao cargo de Analista Administrativo que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P 1 ;

; b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P 2 ;

; c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato ao cargo de Analista Ambiental que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P 1 ;

; b) obtiver nota inferior a 18,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P 2 ;

; c) obtiver nota inferior a 30,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva

A prova discursiva para Analista Administrativo valerá 20,00 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo de até 30 linhas, a respeito de tema constante dos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo.

Já a prova discursiva para Analista Ambiental valerá 20,00 pontos e consistirá na resposta a uma questão discursiva acerca de situação-problema (estudo de caso), a ser respondida em até 45 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente, conforme conhecimentos específicos para o cargo.

Para cada cargo/localidade de vaga/sistema de concorrência, será corrigida a prova discursiva dos candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, até os quantitativos especificados no quadro a seguir, respeitados os empates na última posição:

A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão.

A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.

A prova discursiva valerá 20,00 pontos. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver 10,00 pontos.

Confira o conteúdo programático no edital!

