Conheça dicas milagrosas para acabar com a ressaca

O consumo de bebidas alcoólicas está muito atrelado a épocas comemorativas como o réveillon. Com toda emoção do momento, muitas pessoas acabam esquecendo de manter o controle ao ingerir bebidas alcoólicas.

Como acontece?

A ressaca acontece quando uma pessoa ingere muito álcool etílico, que ao ser transportado para o fígado por meio da corrente sanguínea, é metabolizado em acetato, embora não tóxico ao corpo humano, em grandes quantidades, o fígado não consegue metabolizar todo o álcool etílico e libera o subproduto responsável pela ressaca no corpo. Apesar de não ter uma “cura” para a ressaca, algumas coisas podem ser feitas para diminuir seus efeitos.

Ingestão de líquidos

Alexsandro Fagundes, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), afirma que um dos maiores aliados contra a ressaca é a ingestão de água: “A desidratação potencializa os efeitos negativos do álcool. Tomar muito líquido como água, água de coco, bebidas isotônicas e chás amenizam um pouco esses efeitos ruins, como a ressaca. Se manter hidratado é essencial”.

Outra bebida que pode ajudar na cura da ressaca é o café. O café dilata as veias sanguíneas do corpo, permitindo que mais sangue oxigenado percorra o corpo e chegue ao cérebro, ajudando no alívio dos sintomas.

Alexsandro Fagundes também chama a atenção para o impacto cardíacos que podem surgir devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. “Não existe uma quantidade mínima que seja seguro para o consumo, embora a Organização Mundial de Saúde defina como consumo moderado de álcool uma taça de vinho; uma lata de cerveja; uma dose de uísque; ou uma dose de cachaça. Acima disso, você já começa a ter um consumo moderado a excessivo”, afirma o médico.

Medicamentos

O médico também dá orientações sobre medicamentos que são utilizados para reduzir a ressaca “Os medicamentos mais recomendados para tomar pós ressaca são analgésicos simples, como o paracetamol e o dipirona. Evitar tomar anti-inflamatórios. Ciclooxigenase, n-mesolida, piroxicam e meloxicam são substâncias que estão presentes em anti-inflamatórios mais potentes e têm a possibilidade de aumentar o risco de hemorragia digestiva, de insuficiência renal e de descompensação cardíaca”, afirma o doutor.

Qualidade de sono

Segundo Alexsandro, prezar por uma qualidade de sono boa faz toda a diferença. “A falta dele prejudica muito o equilíbrio do organismo, porque esse desequilíbrio hormonal que a falta de sono promove prejudica a ativação cerebral pelo de cortisol circulando no sangue e também do metabolismo do álcool pelo fígado. Tudo isso pode ficar comprometido e potencializar efeitos da ressaca”. “Então uma boa noite de sono, não está privando de sono naqueles períodos em que você sabe que vai ter um pouco mais de excesso de bebida alcoólica, é muito importante para amenizar os sintomas mais comuns da fadiga, da dor de cabeça, da embriaguez”, completa Alexsandro.

Alimentação

Manter uma alimentação balanceada após uma noite de bebedeira é imprescindível para a recuperação da ressaca. Prefira alimentos leves e que reponham a água do organismo. Incluir alimentos como frutas, legumes, proteínas com pouca gordura e cereais podem aumentar o nível de glicose no organismo, diminuindo os efeitos da ressaca.

Além da alimentação, outro forte aliado são os chás caseiros. Bebidas como o chá verde, chá de gengibre, chá de hibisco, de hortelã e beterraba oferecem uma bomba de antioxidantes que ajudam a pessoa com ressaca a se recuperar mais rapidamente.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti