Criminosos tentam invadir sede do Conselho Tutelar, quebram concreto e arrancam grades; VEJA

O prédio do 4º Conselho Tutelar de Rio Branco, situado na rua Fausto Robalo, no Centro, ao lado do antigo Mira Shopping, quase foi invadido durante a madrugada desta terça-feira (10). Os criminosos quebraram o concreto e arrancaram as grades do muro, fazendo um enorme buraco ao lado do portão de ferro.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, apesar do dano na estrutura, nada foi levado. Os servidores acreditam que o barulho feito pelos criminosos, chamou a atenção de alguém, que acabou assustando os indivíduos.

Os servidores do 4º Conselho Tutelar se mudaram para esse local há cerca de um mês e ainda estão em processo de mudança e equipando o local.

Essa tentativa de invasão mostra a fragilidade da segurança pública no Centro e bairros adjacentes, visto o aumento considerável de usuários de entorpecentes e moradores em situação de rua. Com isso, o número de crimes, considerados de pequeno porte, como furtos e roubos, aumentaram consideravelmente.

“Pior é que não podemos nem denunciar ou registrar um Boletim de Ocorrência, pois nada acontece com eles. E mesmo que sejam pegos em flagrante e levados para a delegacia, logo são liberados”, disse uma servidora do Conselho, que preferiu não ser identificada.

Os trabalhadores perceberam a tentativa de invasão logo pela manhã, quando chegaram para trabalhar. “Ainda bem que não conseguiram entrar, mas o perigo aqui é grande, pois eles (moradores em situação de rua e dependentes químicos) passam direto aqui na frente, olham, pedem as coisas e até ameaçam”, disse a servidora.

Veja fotos: