Curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul atinge nota máxima no recredenciamento do MEC

O curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul alcançou nota máxima no recredenciamento institucional do Ministério da Educação (MEC), um marco que é destacado em critérios como organização pedagógica, infraestrutura, inovação acadêmica e impacto social.

De acordo com Mário Jânio Maia Nery Júnior, coordenador adjunto do curso de Medicina, essa conquista reflete a dedicação de toda a equipe acadêmica e administrativa em oferecer um ensino de qualidade, alinhado às melhores práticas pedagógicas e às exigências do MEC. “É a certeza de que estamos no caminho certo ao formar médicos preparados para atuar com ética, inovação e responsabilidade social”, destacou ele.

O curso de Medicina investe em uma infraestrutura de ponta, incluindo o Centro Integrado de Saúde, um Centro de Simulação Realística e modernos laboratórios que promovem experiências práticas desde o início da graduação. Além disso, a matriz curricular foi desenvolvida com foco em inovação e tecnologia, adotando metodologias ativas que colocam o aluno como protagonista no processo de aprendizado.

Benefícios para alunos e comunidade

O reconhecimento do MEC traz impactos diretos para os alunos e a comunidade local. Para os acadêmicos, significa a garantia de estarem inseridos em uma instituição de ensino superior reconhecida pela seriedade e qualidade na formação profissional. “Nossos alunos saem com um diploma valorizado nacionalmente e com a confiança de estarem prontos para os desafios do mercado de trabalho”, explicou o coordenador.

Já para a comunidade, o resultado reforça o compromisso da Afya Cruzeiro do Sul com o desenvolvimento regional.

“Estamos formando profissionais que dominam a prática médica e compreendem seu papel social. Essa conexão entre ensino e sociedade é o que nos diferencia e nos motiva a seguir transformando vidas por meio da educação”, ressaltou.

Formação diferenciada e educação continuada

O curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul tem duração de 12 semestres e é estruturado em três ciclos: o Ciclo Básico, que abrange fundamentos essenciais como anatomia e fisiologia; o Ciclo Clínico, com uma abordagem mais prática voltada para diagnóstico e tratamento; e o Internato, etapa em que os alunos vivenciam a rotina médica em hospitais e clínicas.

A Afya também oferece um robusto programa de educação continuada para acompanhar o rápido avanço do conhecimento médico. Entre as iniciativas estão cursos de pós-graduação, preparatórios para residência e programas de mentoria focados no desenvolvimento de habilidades técnicas e atualização profissional.

“Vivemos um momento em que a prática médica exige constante atualização. Na Afya, garantimos que nossos alunos estejam sempre à frente, preparados para os desafios e prontos para entregar o melhor para a sociedade”, finalizou o coordenador.