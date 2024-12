Educação se reúne com banca do concurso: “Se o contrato encerrar, vamos buscar outra empresa”

A Secretaria de Educação e representantes da banca Nosso Rumo – empresa responsável pela execução do maior concurso público da pasta – discutem nesta terça-feira (17) a situação do certame que teve as provas canceladas por denúncias de irregularidades.

Em entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (17), o secretário Aberson Carvalho diz que espera da banca a decisão de reaplicar todas as provas e não apenas na escola Djalma Teles, como deseja a empresa.

“Vamos sentar nesta terça-feira para discutir com a empresa. Vamos desenhar um novo formato. Caso eles se recusem a aplicar as provas, nós vamos entrar judicialmente e contratar outra empresa. Aí, se isso acontecer, o processo estanca e vamos para estaca 0”, disse o secretário.

“A empresa quer aplicar só na Djalma. E a nossa intenção é reaplicar 100%. Não vamos abrir mão. Se ela não quiser, vamos romper o contrato e contratar outra empresa. O Estado vai garantir que todos aqueles que se inscreveram tenham gratuidade no processo, e a gente realiza a prova dessa forma. Mas a gente acredita que a empresa vai querer sim aplicar novamente”, acrescentou.

Se o contrato com a Nosso Rumo for encerrado, o Governo não vai refazer as inscrições, mas usar o banco de dados já registrado.

VEJA MAIS: Concurso da Educação: faltantes vão ter 2ª chance? Locais de prova vão mudar? Secretário tira dúvidas

“Se isso acontecer, vamos voltar à estaca 0, com outra programação. Não vamos abrir novas inscrições, mas usar o banco que já temos, com as inscrições já efetuadas. Esses inscritos já estão lá. Vamos continuar com as mesmas pessoas. Se não se inscreveu, não dá mais para se inscrever”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: