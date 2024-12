Em clima de emoção, prefeito Tião Bocalom e advogada Kellen Nunes oficializam casamento

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a advogada Kelen Nunes oficializaram sua união matrimonial neste sábado (28), em uma cerimônia religiosa marcada pela simplicidade e emoção na Igreja Santa Inês, no bairro Bosque. A data do casamento coincidiu com o aniversário de 142 anos da Capital acreana.

A celebração religiosa contou com a presença de familiares, do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do Senador Márcio Bittar, amigos próximos e integrantes da gestão municipal. Sem optar por uma festa, o casal decidiu focar na solenidade religiosa, destacando o valor espiritual do sacramento.

“Hoje é um dia de muita alegria e gratidão. A escolha pela simplicidade reflete o que acreditamos: a importância de fortalecer os laços com Deus e com a família”, declarou Bocalom.

O relacionamento entre o chefe do Executivo e a advogada começou no início de 2024. O casal ficou noivo em setembro, durante uma missa na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, celebrada pelo padre Manuel Costa, o mesmo que realizou o casamento e que também abençoou o início do namoro.

Em declarações anteriores, o prefeito afirmou que o casamento representava uma nova fase em sua vida pessoal, mantendo sua trajetória focada na fé e na simplicidade. “Neste momento da minha vida, esse passo é uma bênção. Sinto-me realizado em poder viver esse momento ao lado da Kelen, com o apoio de nossa família e amigos”, destacou.

Ao ser questionado sobre a lua de mel, o prefeito revelou que os planos envolvem um descanso em casa e momentos com a família. “Amanhã já vou para a colônia com minhas netas e minha filha, que estão visitando o Acre depois de muitos anos. Vamos aproveitar esse tempo juntos. A lua de mel será em casa, ao lado de quem amamos”, comentou o prefeito.