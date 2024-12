Epic Games libera 16 jogos grátis no fim de ano! Veja lista completa

Seguindo sua tradição anual, a Epic Games continua a alegrar os gamers com vários jogos gratuitos. Em 2024, serão 16 títulos distribuídos entre os dias 12 de dezembro e 9 de janeiro, um número generoso como nas últimas campanhas — relembre as listas de 2022 e 2023!

Com poucas exceções, sendo elas na primeira e última semana da campanha, os jogos gratuitos serão atualizados diariamente e, assim, ficarão disponíveis por apenas 24 horas. Por esse motivo, o Voxel reuniu todos os títulos em uma lista completa para você não perder nada e aproveitar o Natal da Epic Games!

Calendário de jogos grátis da Epic Games Store

A Epic Games oferecerá um jogo grátis por dia até o início de janeiro para os jogadores no PC. A rotação dos títulos sem custos acontece exatamente às 13h. Ou seja, você tem um dia para garantir o jogo e ficar com ele para sempre, basta vinculá-lo em sua conta.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de jogos que serão liberados na Epic Store, com os dias e horários que você deve visitar a loja para pegar os jogos.

The Lord of the Rings: Return to Moria; Vampire Survivors; Astrea: Six-Sided Oracles; TerraTech; Wizard of Legend; Dark and Darker Legendary Status; Dredge; Control; Ghostrunner 2; Hot Wheels Unleashed; Kill Knight; Jogo misterioso nº 12: de 29 até 30 de dezembro às 13h; Jogo misterioso nº 13: de 30 até 31 de dezembro às 13h; Jogo misterioso nº 14: de 31 de dezembro até 1º de janeiro às 13h; Jogo misterioso nº 15: de 1º de janeiro até 2 de janeiro às 13h; Jogo misterioso nº 16: de 2 até 9 de janeiro às 13h.

Até o momento, nenhum vazamento confiável revelou quais serão os próximos jogos grátis da Epic Games Store. No entanto, a loja costuma entregar jogos de peso sem custo nos dias próximos do Ano Novo.

Como resgatar todos os jogos grátis da promoção da Epic Games Store?

Como os jogos grátis são trocados a cada 24 horas às 13h, a dica do Voxel é que você entre na página dos games grátis da Epic Store todo dia em torno deste horário. Com um login da loja, basta clicar no título que está grátis e realizar o resgate sem custos.

É importante ressaltar que a loja não pede que você cadastre um cartão de crédito ou algo do tipo para realizar o resgate dos jogos grátis. Basta ter um e-mail válido e garantir os títulos que você desejar.

A página de jogos grátis da Epic Store mostra qual é o game sem custo atualmente na loja.

Além dos jogos diários, a Epic Games também está oferecendo outros benefícios para seus clientes. Por tempo limitado, também é possível garantir itens grátis no battle royale Fortnite, incluindo uma skin de Natal do Snoop Dogg.

Na página de jogos grátis da Epic Store, você também pode conhecer e baixar outros títulos que são totalmente gratuitos ou que possuem itens sem custos por tempo limitado. Alguns nomes incluem Rocket League, Path of Exile, Disney Speedstorm, Genshin Impact e Infinity Nikki.

Conheça os jogos grátis de Natal da Epic Games

Até o momento, a Epic Games já liberou diversos jogos de peso em sua maratona dos jogos grátis. A relação inicial inclui títulos como Senhor dos Anéis e o viciante Vampire Survivors.

Caso você não tenha conseguido obter os jogos grátis, a dica é ficar de olho nas promoções que estão ocorrendo atualmente. Afinal, além da Epic Store, tanto Steam quanto a Nuuvem estão oferecendo centenas de títulos com descontos, incluindo jogos que passaram de graça pela Epic.

1. The Lord of the Rings: Return to Moria — 12/12 a 19/12

The Lord of the Rings: Return to Moria é um jogo de sobrevivência e exploração ambientado nas lendárias minas de Moria, do universo de O Senhor dos Anéis. Situado na Quarta Era da Terra-média, o jogo coloca os jogadores no papel de anões que tentam reconstruir seu antigo reino enquanto enfrentam desafios como crafting, gerenciamento de recursos e combates contra orcs e outras criaturas.

A experiência se torna ainda mais envolvente com o modo multiplayer cooperativo, onde até oito jogadores podem colaborar na exploração e reconstrução da região. Fiel ao universo criado por Tolkien, é uma aventura imperdível para os fãs da saga.

2. Vampire Survivors — 19/12 a 20/12

Vampire Survivors é um aclamado jogo indie de 2021 que combina elementos de roguelike com um ritmo frenético de combate contra hordas de inimigos Com uma estética charmosa de pixel art, os jogadores exploram ambientes gerados aleatoriamente, enfrentando criaturas cada vez mais fortes.

O jogo se destaca por sua jogabilidade viciante, e recentemente recebeu uma grande expansão, “Ode to Castlevania”, que adicionou mais de 20 personagens, 40 armas inéditas, 10 horas de conteúdo adicional e uma nova fase gigantesca. Uma verdadeira mistura de ação e nostalgia, com uma jogabilidade que desafia a resistência dos jogadores.

3. Astrea: Six Sided Oracles — 20/12 a 21/12

Astrea: Six Sided Oracles é um inovador jogo de estratégia que mistura a construção de baralhos com a mecânica de rolar dados. No jogo, você assume o papel de um oráculo que deve restaurar o equilíbrio em um mundo devastado pelas forças do mal.

A jogabilidade é focada em escolhas estratégicas e no risco de rolar dados para realizar ações como curar, atacar ou purificar a corrupção. Cada decisão é importante, pois pode levar tanto a uma vitória brilhante quanto a uma derrota catastrófica, testando a habilidade do jogador em planejar e calcular riscos.

4. TerraTech — 21/12 a 22/12

TerraTech é um jogo sandbox de aventura em mundo aberto que combina exploração, criação e combate, permitindo que os jogadores projetem seus próprios veículos com uma vasta coleção de blocos e recursos. O jogo oferece uma experiência de sobrevivência em um ambiente dinâmico, onde é possível coletar, fabricar e adquirir peças para fortalecer seus veículos e enfrentamentos.

Com modos variados, como solo e multiplayer online, TerraTech garante horas de jogatina, seja criando veículos para explorar o mundo ou desafiando outros jogadores em batalhas.

5. Wizard of Legend — 22/12 a 23/12

Wizard of Legend é um jogo de ação e aventura que mistura elementos de dungeon crawler com roguelike, oferecendo uma experiência intensa de combate mágico. Os jogadores exploram masmorras geradas proceduralmente, enfrentando inimigos poderosos enquanto combinam feitiços de maneira estratégica para desencadear ataques devastadores.

Com mais de 100 feitiços únicos e uma variedade de relíquias mágicas, Wizard of Legend oferece inúmeras possibilidades de personalização de habilidades e estilos de jogo. O modo cooperativo local também permite que os jogadores unam forças para enfrentar os desafios juntos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e divertida.

6. Dark and Darker: Legendary Status — 23/12 a 24/12

Curiosamente, o sexto jogo grátis de Natal da Epic Game, na verdade, é uma DLC. Tratando-se de um “passe premium”, o Legendary Status serve para desbloquear inúmeros itens e recursos em Dark and Darker. Vale lembrar, que o título base também é grátis e pode ser resgatado na loja — conheça mais sobre ele logo abaixo!

Dark and Darker é um jogo de exploração e aventura em que os jogadores investigam as profundezas de uma cidadela antiga em busca de tesouros. Acompanhados por amigos, é necessário enfrentar monstros e caçadores de tesouros rivais, além de encontrar rotas de fuga antes que a escuridão tome conta do local. O jogo oferece uma experiência de combate em primeira pessoa, com uma variedade de armas e magias que exigem habilidades táticas e precisão.

Os jogadores podem formar equipes de até três pessoas, escolhendo entre diferentes classes como bárbaro, arqueiro e bardo. Cada classe possui habilidades únicas que ajudam na sobrevivência e exploração. Dark and Darker se destaca pela dificuldade, onde a morte resulta na perda de todo o saque acumulado, tornando cada decisão importante. A escuridão é uma ferramenta estratégica, permitindo que os jogadores se escondam ou se preparem para emboscadas.

7. Dredge — 24/12 a 25/12

Dredge é um título que combina elementos de exploração, pescaria e mistério. Os jogadores controlam um barco de pesca, exploram ilhas e mares profundos, e descobrem segredos escondidos enquanto completam missões e vendem suas capturas para os moradores locais. O progresso inclui a melhoria do barco e o uso de equipamentos que permitem alcançar áreas mais distantes e pescar espécies raras, com uma atmosfera que mistura aventura e tensão, especialmente ao cair da noite.

O jogo apresenta uma narrativa focada em desvendar mistérios enquanto desafia os jogadores a lidar com perigos naturais e sobrenaturais. A névoa e a escuridão escondem ameaças, tornando cada jornada marítima imprevisível. Além disso, Dredge inclui mais de 125 espécies marinhas para serem encontradas, missões que aprofundam a história de cada área e uma progressão que incentiva a exploração contínua.

8. Control — 25/12 a 26/12

Control, desenvolvido pela Remedy Entertainment, é um jogo de ação em terceira pessoa que combina habilidades sobrenaturais, equipamentos personalizáveis e cenários altamente interativos. Na trama, o jogador assume o papel de Jesse Faden, nova diretora de uma agência secreta invadida por forças sobrenaturais, enfrentando desafios para restaurar a ordem enquanto desvenda mistérios e segredos ocultos.

O jogo apresenta uma narrativa envolvente focada na busca pessoal de Jesse por respostas, ao mesmo tempo em que ela trabalha ao lado de outros agentes da organização. Durante a jornada, os jogadores exploram ambientes reativos e descobrem experimentos obscuros, tudo em um mundo dinâmico e imprevisível.

9. Ghostrunner 2 — 26/12 a 27/12

Lançado em 2023, Ghostrunner 2, desenvolvido pela One More Level e publicado pela 505 Games, é um jogo de ação em primeira pessoa que combina combate ágil, movimentos parkour impressionantes e uma dificuldade desafiadora. Situado em um mundo cyberpunk pós-apocalíptico, o jogador controla Jack, um ciborgue ninja, que luta contra inimigos mecânicos e humanos para confrontar um novo e poderoso adversário, ampliando os eventos do título original.

10. Hot Wheels Unleashed — 27/12 a 28/12

O décimo jogo grátis da Epic Games Store nesta promoção de fim de ano é Hot Wheels Unleashed. Uma ótima pedida para quem curte corrida, o título foi desenvolvido pela Milestone e lançado em 30 de setembro de 2021 no PC e consoles. Inspirado na icônica linha de brinquedos da Mattel, o game oferece uma experiência frenética e cheia de adrenalina, com pistas dinâmicas, loopings e ambientes interativos.

11. Kill Knight — 28/12 a 29/12

Trazendo uma experiência de gameplay frenética, o jogo Kill Knight é produzido pelo estúdio PlaySide e traz gameplay inspirado em clássicos de fliperama. O título conta com câmera isométrica e coloca o jogador no papel de um soldado que usa um grande arsenal de armas para acabar com ameaças monstruosas.

E você, curtiu a lista de jogos grátis de Natal da Epic Games deste ano? Nos conte nas redes sociais do Voxel!