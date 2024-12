Espetáculo de luzes, Papai Noel e neve encantam público na abertura do Natal em Rio Branco

A Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, se transformou em um cenário mágico na noite deste sábado, 7, com a abertura oficial da decoração natalina de 2024. Promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e em parceria com a Associação Comercial do Acre (Acisa), o evento atraiu famílias e visitantes da capital e de municípios vizinhos para celebrar o tradicional “Acender das Luzes”.

O destaque da noite ficou por conta da grandiosa árvore de Natal de 22 metros, iluminada em meio a uma decoração encantadora que inclui grandes caixas de presente e quatro máquinas de neve artificial. A Avenida Getúlio Vargas também ganhou iluminação especial, estendendo o clima natalino ao longo do trecho entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Brasil.

Uma carreta com o Papai Noel circulou pela praça, arrancando sorrisos de crianças e adultos, enquanto o espetáculo de luzes e neve completava a experiência mágica para o público presente.

Durante a abertura, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a relevância do evento para a cidade e o compromisso da gestão em aprimorar as festividades a cada ano.

“Esse é um momento muito esperado. Depois que assumimos a Prefeitura, todos os anos, a gente tem procurado melhorar a comemoração de Natal, as flores e o espírito natalino. É um momento em que a alegria toma conta dos corações. Para mim, é um prazer muito grande fazer o acender das luzes do Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2024. Estamos melhorando a cada ano porque nossa população merece”, disse o prefeito.

Ele também ressaltou a importância de proporcionar alegria em um estado onde a vida é desafiadora para muitos. “Nesse momento de dezembro, o espírito natalino toma conta de todos nós, deixando tudo mais leve e próximo de Deus. É um privilégio acender as luzes e trazer esse brilho para Rio Branco”, concluiu.

Além da decoração e dos momentos mágicos proporcionados pela neve artificial e pela interação com o Papai Noel, o público poderá aproveitar outras atrações, como um concurso de fotografia, uma pista de patinação no gelo e apresentações culturais. A programação do “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” seguirá durante todo mês de dezembro.