Fala Operacional Podcast: Entrevista com o Policial Penal “COPEANO” Wendel Silva

Sejam todos bem-vindos ao 42º episódio do Fala Operacional Podcast!

Nesta quinta-feira, direto dos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel recebeu o policial penal Wendel Silva e Souza para uma conversa inspiradora sobre sua trajetória na segurança pública.

Natural de Rio Branco, Wendel ingressou na segurança pública aos 19 anos como policial militar voluntário. Seu primeiro grande desafio veio ao ser lotado na maior penitenciária do Estado, onde está até hoje como policial penal efetivo. Ele descreveu essa experiência como um verdadeiro “teste de fogo”, enfrentando de frente a dura realidade de trabalhar com pessoas excluídas do convívio social.

Em 2008, Wendel foi aprovado no concurso do IAPEN, consolidando-se como agente penitenciário efetivo e, mais tarde, policial penal. Desde então, ele acumulou uma vasta experiência, passando por unidades como a UP4 (antigo presídio semiaberto), o Presídio Antônio Amaro Alves (atual presídio de segurança máxima) e o Setor de Transporte, onde seu desempenho como gestor lhe rendeu uma menção honrosa do governador da época. Entre suas contribuições marcantes, destacou-se na criação da escolta judicial, garantindo a apresentação de presos às audiências judiciais.

Posteriormente, passou a integrar o SOE (Serviço de Operações e Escoltas), onde atua em escoltas de alta complexidade. Wendel explicou que, para ingressar no SOE, é necessário se especializar em cursos operacionais voltados para escoltas penitenciárias.

Voltando à sua trajetória, Wendel compartilhou que, em 2018, tentou seu primeiro curso operacional, o TOP (Técnicas Operacionais Penitenciárias), realizado em Santa Catarina. Com duração de 21 dias, o curso exigia alta resistência física e mental. Apesar de estar preparado fisicamente, ele não foi aprovado.

No entanto, longe de desanimá-lo, essa experiência serviu como um ponto de partida para sua evolução. Determinado a superar seus limites, Wendel começou a se especializar em diversas áreas. Em 2019, tornou-se Instrutor de Armamento e Tiro. No ano seguinte, em 2020, formou-se como Instrutor de Sobrevivência Policial.

Em 2023, realizou o prestigiado Curso de Escolta no estado do Mato Grosso, acumulando a experiência necessária para enfrentar desafios ainda maiores. Com essa bagagem, Wendel se preparou para um dos maiores desafios de sua carreira: o COPE (Curso de Operações Penitenciárias Especiais), realizado no Estado da Bahia.

Durante o curso, além de consolidar sua formação, ele participou de missões reais e chegou a atuar como coordenador em uma delas. Ao longo da entrevista, Wendel também destacou as dificuldades estruturais e logísticas enfrentadas nos presídios, ressaltando como essas adversidades tornam o trabalho na segurança pública ainda mais desafiador e estratégico.

Com uma trajetória marcada por determinação, especialização e uma atuação exemplar, Wendel Silva é um verdadeiro modelo de profissionalismo e resiliência no sistema de segurança pública.

Não perca esse episódio completo, disponível agora no YouTube!