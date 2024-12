Forte chuva alaga avenidas e arrasta carros na região do Barreiro em BH

Uma forte chuva que atingiu a região do Barreiro, em Belo Horizonte, deixou várias avenidas alagadas, nesta terça-feira (24). Uma das vias mais afetadas foi a avenida Senador Levindo Coelho, no limite dos bairros Independência e Mineirão. Também há registros de alagamentos entre os bairros Tirol e Vale do Jatobá, com ruas e avenidas como Delfino Francisco Xavier tomadas pela água.

Em fotos e vídeos enviados à Itatiaia mostram um carro modelo Fiat Uno parcialmente submerso em uma avenida alagada. Próximo ao campo do Estrela do Vale, no Vale do Jatobá, outras avenidas também foram afetadas.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva forte nas próximas três horas em Belo Horizonte, e a Itatiaia segue acompanhando a situação.

Ainda conforme o órgão, em menos de uma hora choveu cerce de 41,1 mm o que corresponde a 12,1% do esperado. Na região Centro-Sul choveu 9,7% e na Leste 3,4%. Nas demais região não foi registrado nenhuma ocorrência de chuva.

Confira o acumulado da Defesa Civil, entre 12h30 e 13h15:

Barreiro 41,1 (12,1%)

Centro Sul 9,7 (2,9%)

Leste 3,4 (1,0%)

Nordeste 0,0 (0,0%)

Noroeste 0,0 (0,0%)

Norte 0,0 (0,0%)

Oeste 1,4 (0,4%)

Pampulha 0,0 (0,0%)

Venda Nova 0,0 (0,0%)

Média Climatológica DEZEMBRO 339,1 mm