Foto: caçula de Neymar encanta a web em meio a gestação de Biancardi

Helena, terceira filha de Neymar, encantou a web ao aparecer em uma foto natalina na quarta-feira (25/12). A modelo Amanda Kimberlly, mãe da bebê de cinco meses, foi quem publicou a imagem. Nela, a pequena aparece usando um gorrinho de Papai Noel e explodiu o fofurômetro.

A postagem veio em meio à notícia da nova gravidez de Bruna Biancardi. A influenciadora e o jogador, que já são pais de Mavie, de um ano, estão esperando mais uma menina. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25/12), dia em que o casal realizou um chá revelação na mansão do atleta em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Além de Mavie e Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de sua relação com Carol Dantas.

9 imagens

Bruna Biancardi sobre nova gravidez: “Deus nos proteja”

Bruna Biancardi se pronunciou, nesta quarta-feira (25/12), sobre a sua nova gestação. No Instagram, a influenciadora publicou um vídeo do chá revelação e confirmou que está grávida de uma menina, sua segunda filha com Neymar.

“Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha”, começou escrevendo ela.

Bruna continuou: “Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal, amém”, finalizou.