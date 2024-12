Gabarito preliminar do concurso da educação do Acre é divulgado pela banca; Veja detalhes

O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo liberou no início da noite deste domingo (1), o gabarito preliminar do concurso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Estado do Acre – SEE-AC, que tiveram as provas aplicadas durante o dia.

O certame que oferece três mil vagas para o cargos com exigência de nível médio e superior, foi marcado por um princípio de confusão em uma escola de Rio Branco.

O governo do Estado afirmou em nota que os candidatos prejudicados da referida instituição de ensino devem fazer uma nova prova no dia 15 de dezembro de 2024. Os detalhes sobre local e horário serão enviados por e-mail e publicados em edital no site oficial do certame.

As questões do gabarito preliminar podem ser acessadas pelo candidato no portal do Nosso Rumo.