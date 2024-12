Gladson Cameli confirma 4ª Cantata de Natal durante abertura da edição 2024; veja vídeo

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, chegou há pouco ao Palácio Rio Branco para a apresentação da Cantata de Natal da Escola de Música do Acre.

O evento, que deveria ter acontecido na noite de domingo (15), precisou ser adiado para esta segunda-feira (16) devido à chuva.

A praça em frente ao Palácio Rio Branco está lotada com centenas de pessoas, confirmando o sucesso do evento pelo terceiro ano consecutivo.

Sobre a continuidade do evento, Cameli confirma que em 2025 também será realizada uma cantata de Natal para comemorar o fim do ano.

“Eu não tenho dúvida (de que teremos), e ano que vem ainda vai ser melhor. Vamos corrigir erros que possamos ter cometido para que, ano que vem, tenhamos uma festa cada vez mais linda”, confirma o governador.

Veja o vídeo: