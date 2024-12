Gladson posta vídeo dançando ao comemorar pagamento da 2ª parcela do 13º: “Modo sabadou”

O governador Gladson Cameli usou o seu perfil no Instagram, neste sábado (21), para comemorar o pagamento da segunda parcela do 13º salários dos servidores públicos.

“O servidor acordando hoje com a segunda metade do 13º na conta!”, escreveu o governador ao postar um vídeo dançando com o jornalista Ayres Rocha.

“Em mais uma demonstração de respeito e compromisso com mais de 56 mil trabalhadores, o que representa mais de R$ 536,1 milhões. Este montante contribui, significativamente, com o aquecimento do comércio local”, acrescentou.

VEJA O VÍDEO: