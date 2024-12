Governo contrata empresa americana para capacitar agentes do Acre em SWAT; curso será nos EUA

O Governo do Estado assinou nesta semana uma ordem de serviço com a empresa United States Police Instructor Team (US-PIT) para capacitar agentes de Segurança Pública do Estado.

Será ofertado o curso SWAT Operations Advanced* para mais de 60 operadores de segurança. A capacitação ocorrerá na sede do Instituto de Segurança Pública da Lake Technical College, na Flórida, Estados Unidos, prevista para março de 2025.

O projeto é fruto de emenda parlamentar do deputado Coronel Ulysses.

Nos Estados Unidos, SWAT (sigla em inglês para special weapons and tactics; em português: armas e táticas especiais) designa um tipo de unidade de polícia altamente especializada nos departamentos policiais de grandes cidades com maiores populações. Mas, SWAT na verdade é um conceito baseado na premissa de um grupo seletivo, altamente treinado e bem disciplinado, formado por policiais altamente focados e preparados para qualquer situação seja ela de risco ou não, são especialmente equipados e treinados para poderem reduzir o risco associado à sociedade.