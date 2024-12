Governo Lula destina R$ 1 milhão para reforçar reintegração de egressos do sistema prisional no Acre

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional da Justiça de Políticas Penais (SENAPPEN), destinou R$ 1 milhão para o Estado do Acre, destinado à Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa (PNAPE), com foco na contratação e ampliação de equipes multidisciplinares.

As ações estão previstas no edital nº 73/2024, publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16). O recurso tem o objetivo de fortalecer o atendimento especializado, bem como o acompanhamento de pessoas egressas do sistema prisional em todo o estado do Acre.

As ações deverão ser executadas por meio de serviços especializados e escritórios sociais, que atuam em projetos voltados para a reintegração social, garantindo atendimento humanizado e qualificado. Os familiares dos egressos também serão contemplados com suporte por meio do edital.

Além do estado do Acre, outras sete unidades federativas foram contempladas no edital, são elas: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de janeiro, São Paulo e Distrito Federal.