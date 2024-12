Homem é preso pela Polícia Militar em Rio Branco após tentar fugir e pular murro

Policiais militares do 2° Batalhão (PMAC) prenderam esta semana um homem com mandado de prisão em aberto durante uma ronda ostensiva, em operação de rotina, no bairro Cidade do Povo, na rua Marcus Vinicius, em Rio Branco.

Durante o patrulhamento, os policiais do grupamento tático avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, tentou fugir pulando um muro. A rápida reação dos militares impediu a fuga, e ele foi abordado.

Embora a revista pessoal não tenha encontrado nenhum ilícito, uma consulta nominal revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as devidas providências legais. A prisão demonstra a importância das rondas ostensivas na prevenção e repressão à criminalidade.