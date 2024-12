Homem em surto ameaça explodir quartel da PM e superintendência da PF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou, na manhã deste sábado (28/12), a Operação Petardo – deflagrada em casos de denúncias que envolvam possíveis bombas –, para abordar um suspeito que teria ameaçado explodir o Quartel do Comando-Geral (QCG) da corporação e a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF-DF) na capital do país, ambos no Setor Policial.

O suspeito, identificado como Fabrizio Domingos Costa Ferreira, 46 anos, estava a bordo de um Volkswagen branco (foto abaixo), por volta das 6h40, quando teria dito a guardas do QCG que escondia explosivos no veículo e ameaçado detonar os prédios públicos. Em seguida, deixou a área.

Veja imagens do local da abordagem:

Com informações sobre a placa do veículo, policiais militares conseguiram abordar o suspeito pouco depois, na Via N1, na altura do Setor Hoteleiro Norte (SHN), área central de Brasília. Ele apresentava falas desconexas e aparentava estar em surto psicótico.

Equipes dos batalhões de Policiamento de Choque (Patamo) e de Operações Especiais (Bope) da PMDF acompanham a ocorrência. A área onde o carro foi parado ficou isolada para que o veículo, em nome da da Associação Áreas de Protegidas Amazônia (Aapa), passasse por revista.

Por volta das 10h10, a PMDF informou que não foram encontrados explosivos no automóvel nem com o suspeito, que foi entregue à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).