Homem invade casa da ex-companheira e a agride com ripadas; corpo foi perfurado por prego

Elissandra Braga Freire, 43 anos, foi vítima de agressão física a golpes de ripa na manhã desta quinta-feira (5). O fato aconteceu em uma residência localizada na rua Edmundo Pinto, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações fornecidas pela própria vítima, ela estava em casa consumindo bebida alcoólica quando o ex-companheiro chegou e, de posse de uma ripa, começou a agredi-la. As pancadas foram tão fortes que causaram uma luxação severa no braço esquerdo, além de uma perfuração provocada por um prego. Após as agressões, o homem fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Elissandra ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dela foi considerado estável.

Policiais militares estiveram no local do crime, colheram as características do agressor e realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.