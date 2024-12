Horas antes de morrer, Rodrigo Pires almoçou com ministro de Lula em agenda no Acre

Rodrigo Pires era um empresário perspicaz, criativo, dedicado e bem-sucedido, dono de uma agência de publicidade, ele também era empresário do setor do agronegócio, foi diretor da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), era atualmente diretor da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) e uma figura importante e respeitada no meio empresarial.

Bem influenciado, Rodrigo Pires também participou do almoço oferecido ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante agenda no Acre nessa quinta (19), e lamentavelmente, ele morreu horas depois em um trágico acidente.

A morte de Rodrigo Pires, com apenas 36 anos, empresário, publicitário e produtor rural causou comoção na sociedade, pela cinemática do acidente, onde tamanha violência na colisão, o levou a morte instantânea.

A perícia, após o acidente durou mais de duas horas, um trabalho minucioso para esclarecer as circunstâncias do acidente, ao menos para dar uma explicação para família e amigos. O Instituto Médico Legal atestou poli traumatismo como causa da morte de Rodrigo, dada a violência da colisão.

SAIBA MAIS: Após acidente trágico, IML aponta causa da morte do empresário Rodrigo Pires

“Ele saiu de lá (almoço com ministro) e foi para o encontro dos irmãos na fazenda da família dele. Seguia sentido Capixaba, para a fazenda do pai, os irmãos dele estavam fazendo plantio de soja ontem”, explicou o secretário-adjunto de Agricultura do Acre e amigo de longa data de Rodrigo, Edivan Maciel, ao G1.

Edivan relembrou que passou o dia conversando com o empresário por mensagem de texto. Eles não participaram da mesma agenda por conta de outro compromisso do secretário. “Não fui com ele para a agenda, conversei bastante com ele, mas por mensagem. Eu tinha outra agenda em Senador Guiomard e não participei”, contou.

VEJA TAMBÉM: URGENTE: empresário Rodrigo Pires morre em trágico acidente na AC-40

Nas redes sociais são muitas as manifestações e homenagens de amigos, familiares, empresas e autoridades. Destacamos o Governo do Estado do acre e Governador Gladson Cameli, Assembleia Legislativa, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Câmara de Vereadores de Rio Branco, Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Prefeitura de Rio Branco, entre outros.