Após acidente trágico, IML aponta causa da morte do empresário Rodrigo Pires; veja detalhes

A morte do empresário Rodrigo Pires, de 36 anos, após um acidente grave na BR-317, entre Capixaba e Senador Guiomard, na noite desta quinta-feira (19), causou comoção em todo o Acre.

O velório e o sepultamento estão marcados para esta sexta-feira (20), no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.

A informação é de que o veículo em que ele estava colidiu frontalmente com uma carreta. A violência do impacto fez com que o motor do carro fosse parar embaixo da carreta.

Testemunhas relataram que o veículo menor invadiu a pista contrária, mas as autoridades ainda não confirmaram essa informação. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local.

O G1 Acre informou que o Instituto Médico Legal apontou um politraumatismo – quando ocorrem múltiplas lesões graves no corpo, em duas ou mais regiões diferentes – como causa da morte de Rodrigo.

O Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) foi acionado para retirar a vítima das ferragens.