No início deste mês, Lily disse que pretende dormir com mil homens em 24 horas para quebrar o recorde mundial de Lisa Sparks, em 2004. A mulher teria transado com 919 homens nesse período.

Após o relato, os usuários da internet têm acusado Lily de topar loucuras por dinheiro. No entanto, a modelo afirmou que se sente “empoderada” e “feliz”. “Sou uma mulher de 23 anos que paga meu próprio aluguel e ganha um bom dinheiro. Estou muito orgulhosa do que conquistei – sou feminista, 100%”, disse ao portal Mail Online.

No documentário I Slept With 100 Men in One Day, dirigido pelo youtuber Josh Pieters, Lily falou um pouco sobre como sua família lida com seu trabalho. Embora eles a apoiem, a jovem admitiu que está “um pouco envergonhada” de contar sobre o desafio dos 101 homens.

“Meus pais sabiam desde o início o que eu estava fazendo — eu era muito direta sobre isso. Obviamente, no início, eles estavam um pouco apreensivos porque queriam que eu estivesse segura e que eu tomasse boas decisões e coisas assim. Eu só acho que não consigo me conter”, brincou.

Lily, nascida em Derbyshire, na Inglaterra, começou na plataforma adulta como uma estudante em busca de dinheiro extra para bebidas. Atualmente, ela ganha milhares de dólares com venda de conteúdo adulto e emprega cerca de 9 pessoas. O vídeo com 101 homens resultou em um lucro de R$ 15 milhões.