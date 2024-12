Inscrições para cursos superiores do Ifac continuam abertas

As inscrições para os cursos de graduação do Instituto Federal do Acre (IFAC) continuam abertas até o dia 21 de janeiro.



As oportunidades são oferecidas para os campus Rio Branco (160 vagas), Sena Madureira (120 vagas) e Xapuri (30 vagas), para turnos matutino, vespertino e noturno.

Entre as opções de cursos estão Licenciatura em Matemática, Ciências Biológicas, Administração, Tecnologia em Sistemas para internet, Zootecnia, Física e Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Sistemas.

O Processo Seletivo está aberto, exclusivamente, para candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e que participaram pelo menos de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2010 a 2024.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet por meio deste LINK.