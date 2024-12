Internado em SP, Gusttavo Lima deve receber alta em até 48 horas

Internado em São Paulo, Gusttavo Lima, 35, tem previsão de receber alta nas próximas 48 horas, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira.

Comunicado afirma que o cantor sertanejo apresenta um quadro estável e tem a previsão de receber alta até quarta-feira (25). “O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas. O caso está sendo acompanhado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar”.

O sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal no sábado (21) e precisou ser internado. Devido ao problema de saúde, cancelou o show que faria no festival Villa Mix, em São Paulo. Até o momento, não foi revelado o que desencadeou o problema de saúde do artista.

Segundo o colunista do UOL Lucas Pasin, Gusttavo está acompanhado da esposa, Andressa Suita. Ela estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor.