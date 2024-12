Irmã de Luan Santana mostra primeiro encontro com Serena

Na noite desse domingo (29/12), Bruna Santana usou as redes sociais para mostrar o primeiro encontro com a sobrinha. A moça é irmã de Luan Santana e acompanhou o parto de Serena, fruto da relação do cantor com Jade Magalhães, no último sábado (28/12).

“O dia mais lindo das nossas vidas”, escreveu na legenda de uma foto onde aparece Luan segurando a filha logo após o nascimento.

Nos comentários, amigos e seguidores deixaram mensagem de incentivo a mais nova titia do pedaço:

“Parabéns, amiga. Tu vai conhecer um amor sem igual”, falou Bruna Manzon. “Eu morro de amor viu nessa família”, elogiou Thais Porto. “O registro mais lindo do mundo! Serena tem a melhor tia de todas”, apontou um dos fã-clubes de Bruna.

Mais cedo, os papais de primeira viagem publicaram a primeira foto da menina, que chegou antes do previsto. O nascimento estava marcado para o dia 12 de janeiro de 2025.

“Há quase 24h sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca, tô ansiosa para tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente”, declarou Jade na legenda da imagem em que segura Serena no colo.

Já Luan Santana, apresentou o mundo para a criança e desejou o melhor para a recém-nascida: “O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda, minha Serena.”

Veja a publicação de Bruna Santana: