O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) apresentou nesta sexta-feira (13) duas novas ferramentas de inteligência artificial, BERNA e ADA, com o objetivo de melhorar a eficiência no processamento e análise de processos judiciais. O anúncio foi feito pela presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, durante o curso “Elaboração de Textos Jurídicos com Auxílio de Inteligência Artificial”, promovido pela Escola do Poder Judiciário (ESJUD) em Rio Branco.

A BERNA (Busca Eletrônica em Registros usando Linguagem Natural) foi desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e já é utilizada por outros tribunais no Brasil. No Acre, será adotada em parceria com a ADA (Analisador de Documentos Automatizado), ferramenta criada pela Diretoria de Informação e Comunicação do TJAC (DITEC).

De acordo com a desembargadora Regina Ferrari, as ferramentas buscam facilitar o trabalho de magistrados e servidores, permitindo maior agilidade e qualidade na entrega da justiça. “A inteligência artificial não substitui o papel humano, mas potencializa nossa capacidade de trabalho. Este avanço só foi possível graças ao trabalho da juíza Joelma Nogueira e da equipe da DITEC, que conduziram o processo de desenvolvimento e adaptação das ferramentas”, afirmou.

Desenvolvida pelo TJGO, a BERNA é uma solução para identificar demandas judiciais semelhantes e reduzir o tempo de tramitação processual. Ela analisa petições iniciais automaticamente, reduzindo o tempo médio de análise de cinco dias para apenas um dia, em alguns casos, minutos. A ferramenta realiza a movimentação dos processos diretamente para os magistrados, que podem emitir despachos e decisões no mesmo dia.

“A BERNA e a ADA são marcos importantes, mas representam apenas o início de uma caminhada em direção à modernização e à eficiência”, concluiu.